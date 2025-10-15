“Jam dalë nga këto zyra që të mos ketë konflikt” – Ramiz Lladrovci tregon pse i hapi zyrat e PDK-së
Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, pasi fitoi zgjedhjet është kthyer te zyrat e mëhershme të PDK-së.
Ai kishte thënë se e ishte larguar nga zyret për të iu shmangur konfliktit të qytetarëve.
Lladrovci tha se nuk donte konflikte, ndërsa në zyrët e po të njëjtit objekti, thotë se ishin “bedelët e Memli Krasniqit”.
“Këto zyra kanë qenë zyra PDK-së prejse jam unë kryetar komune, i ka shfytëzu ish-kryetari partisë z. Hoxha, pastaj unë si i emërun kryetar i degës, këto kanë qenë zyrat e degës së partisë, në këto zgjedhje kryetari partisë vendosi me i spostu zyrat tjera në të njëjtin objekt bedelët e vetë, atëherë unë për t’i largu qytetarët nga incidentet, konfliktet e mundshme kam dalë në zyra tjera, për t’i ikur konfliktit të qytetarëve të mi”, ka thënë ai.
Lladrovci ka arritur të fitojë zgjedhjet e 12 tetorit pa balotazh.