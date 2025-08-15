Izmaku i përgjigjet VV-së: Edhe pse kemi tre deputetë brenda parlamentit, ne iu ofruam dorën e bashkëpunimit
Deputetja e Nismës Socialdemorkate, Xhevahire Izmaku, ka thënë se pavarësisht se kanë tre deputetë brenda parlamentit, ky subjekt politik ia ka ofruar dorën e bashkëpunimit me LVV-së për zgjidhjen e ngërçit politik. Ajo thotë se Famir Limaj është lider i përshtatshëm për kryeparlamentar. “Votë do të kemi në Kuvend, por për apo kundër nuk kemi…
Ajo thotë se Famir Limaj është lider i përshtatshëm për kryeparlamentar.
“Votë do të kemi në Kuvend, por për apo kundër nuk kemi ende pozicion. Ne do ti bindemi vendimit të Gjykatës Kushtetuese që ne do të kemi votë brenda Kuvendit e si do të jetë ajo votë do të shohim në bazë të rrethanave nëse do të kemi një marrëveshje të re politike që do të shkoj në atë drejtim’’, tha Izmaku për RTV21.