Ish e dashura e Ronaldos kapet mat me të dashurin e ri

Ai njoftoi tërheqjen e tij në fillim të vitit.

Ish e dashura e Cristiano Ronaldos, Irina Shayk e ka nisur një lidhje të re me Bradyn.

Ajo dukej e lumtur dhe komode teksa ecte në rrugë me Brady, raportojnë mediat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përcjell Lajmi.net.

Dyshja është fotografuar edhe në makinë dhe nga buzëqeshjet e tyre dukeshin të argëtuar.

Prej disa kohësh spekulohet se të dy janë në një lidhje romantike.

Update: Tom Brady is rumored to be dating Ronaldo and Bradley Cooper’s ex, Model Irina Shayk, per @TMZ pic.twitter.com/6EqV8j1VMH

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) July 24, 2023