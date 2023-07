Ish-ambasadori Delawie: Do të ishte gabim i madh minimi i lirisë së shtypit, uroj të rishqyrtohet lëvizja ndaj Klanit Ish-ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Delawie, vazhdon t’i përcjellë me vëmendje zhvillimet e brendshme në Kosovë. Delaëie ka reaguar për rastin e certifikatës së televizionit Klan Kosova, të cilët shteti e ka pezulluar, duke rrezikuar kështu mbylljen e televizionit. Delaëie ka thënë se minimi i lirisë së shtypit në Kosovë do të…