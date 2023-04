Inzaghi: Së bashku mund të fitojmë ndaj Benficas

Trajneri i Interit, Simone Inzaghi ka dalë në konferencë për shtyp përpara ndeshjes çerekfinale të Ligës së Kampionëve ndaj Benfica.

‘Nerazzurrët’ janë në një formë të ndërlikuara gjatë javëve të fundit, pasi kanë kaluar gjashtë ndeshje radhazi në të gjitha garat pa fitore.

Tani më shumë se kurrë, Inzaghi mendohet se është në rrezik të veçantë për të humbur punën e tij, me një listë të kandidatëve të mundshëm nga e gjithë Evropa për ta zëvendësuar atë gjatë verës.

Megjithatë, Interi është në tetë të fundit të Ligës së Kampionëve dhe Inzaghi beson se Interi do të duhet të jetë në maksimumin e tij nëse duan të mposhtin Benfikën në ‘Estadio da Luz’.

Duke folur të hënën në mbrëmje, Inzaghi u tha mediave:

“Nesër e dimë se nuk do të jetë e lehtë kundër një kundërshtari të fortë dhe cilësor, por ne e dimë se së bashku – dhe mendoj se kjo është fjala që duhet përdorur në dy muajt e ardhshëm – ne mund të ik i kënaqur.

“Qëllimi ishte që të jem ende në të gjitha garat në prill. Ne kemi mungesë në ligë, por kemi shansin për të luftuar”, tha fillimisht trajneri.

Tutje, ai klubin portugez e konsiderojë të shkëlqyer dhe me mjaftë cilësi.

“Benfica është një ekip i shkëlqyer. Ashtu si Porto, ata po dominojnë ligën e tyre. Do të jetë një ndeshje ku do të ketë momente sulmuese dhe të tjera mbrojtëse. Benfica do të vijë drejt teje, jo gjithmonë, por duhet të luash një lojë me kokë dhe zemër të mirë.

Ata janë një ekip i shkëlqyer. Ata janë në një rrugëtim të shkëlqyeshëm në Ligën e Kampionëve, po ashtu edhe në ligë. Kanë cilësi, kanë lojtarë teknikë, zënë hapësira shumë mirë, në posedim dhe jashtë posedimit.

Ata janë një ekip që vrapon shumë, një skuadër që ka humbur dy ndeshje që nga fillimi i vitit, e fundit të premten kundër Portos. Ne duhet të jemi të mirë për të luajtur lojën tonë”, përfundoi ai.

Benfica – Inter zhvillohet nesër nga ora 21:00./Lajmi.net/