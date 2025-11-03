Incidenti te ura në Ibër, Elshani: Lëshimi i ujit nuk ishte akt sabotazhi
Zëvendësdrejtori i Policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani ka folur në lidhje me incidentin te ura në Ibër, duke thënë se lëshimi i ujit nuk isht e akt sabotazhi.
Ai u shpreh se nuk është lëshuar rastësisht, pra dikush ka vendosur në mënyrë profesionale të lirohet uji.
“Atë që ne mund ta themi është se ajo nuk është lëshuar rastësisht, është lëshuar qëllimisht, që i bie dikush ka vendosur në mënyrë profesionale të lirohet ata ujë. Pse është lëshuar ata, me siguri eprorët e tyre, hierarkia e Ibër Lepencit e dinë. Për neve ka qenë shumë e rëndësi që të kuptojmë se mos është ndonjë akt sabotazhi, apo diçka e tillë dhe ne atë skenë e kemi tejkaluar, do të thotë ajo nuk qëndron”.
“Kemi intervistuar shumë njerëz, kemi marrë shumë deklarata, i kemi dërguar para prokuorit dhe deri në këtë moment kur ne flasim nuk ka ndonjë element që neve na dërgon në atë drejtim që diçka është bërë në mënyrë të qëllimshme për të dëmtuar diçka”, u shpreh Elshani në Klan Kosova.