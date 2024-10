IHMK: Nga fundjava parashihen reshje të shumta shiu Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se sipas parashikimeve, nga fundjava, sidomos me datë 04 dhe 05 tetor 2024, rajoni dhe jo vetëm do të përfshihet nga reshjet të shumta të shiut, si pasojë priten edhe përmbytje të mundshme nëpër disa vende. Me anë të një postimi në Facebook, IHMK thekson se pjesa perëndimore e Kosovës,…