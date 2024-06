Igli Hasani në Dubrovnik takohet me Ministrin e Jashtëm turk, folën për zhvillimet e fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor

Në takim Hasani me homologun e tij folën për zhvillimet e fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

“Kam pasur një takim të mirë me kolegun tim Hakan Fidan në kufijtë e Forumi i Dubrovniku.

U vazhdua me Këshillin e Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë Shqipëri-Turqi dhe u fokusua në zhvillimet e fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor.”- ka shkruar Hasani në “X”. /Lajmi.net/

Had a good meeting with my colleague @HakanFidan on the margins of @DubrovnikForum.

Followed up on the 🇦🇱- 🇹🇷 High Level Cooperation Council and focused on recent developments in the Western Balkans region.

🇦🇱🤝🇹🇷 pic.twitter.com/zGBBB2pDu8

— Igli Hasani (@IgliHasani) June 29, 2024