I riu që humbi jetën sot në aksidentin me motoçikletë ishte mjek Një aksident me fatalitet ka ndodhur pasditen e sotme në autostradën “Ibrahim Ruova”, ku një person ka gjetur vdekjen. Siç mëson Gazeta Sinjali bëhet fjalë për të riun Andi Murati nga Peja, i cili sipas miqve ka qenë i apasionuar pas motoçikletave. Murati me profesion ka qenë mjek. Lajmin për aksidentin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë, Daut Hoxha,…