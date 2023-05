I fshehën 25 mijë pasaporta nga Dogana, detaje nga aktakuza për kompaninë që Sveçla i dha tender 4 milionësh Ministria e Punëve të Brendshme në dhjetor të vitit 2022 ka lidhur kontratë me procedurë emergjente, për furnizimin me material për pasaporta, letërnjoftime dhe patentë-shoferë, me kompaninë gjermane “Veridos Gmbh”, ndaj së cilës Prokuroria Themelore e Prishtinës ka ngritur aktakuzë në gusht të vitit 2022 në drejtim të veprës penale “Shmangia nga pagesa e tarifave…