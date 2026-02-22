Humb jetën një mërgimtar nga Zvicra në një aksident trafiku, aktori i njohur jep lajmin

Një kosovar ka humbur jetën tragjikisht në një aksident komunikacioni. Lajmin e ka bërë të ditur aktori i njohur, Naser Rafuna, i cili të ndjerin e kishte djalë të tezës. Sipas Rafunës, i ndjeri ka jetuar në Zvicër dhe ka lënë pas vetes gruan dhe dy fëmijët e vegjël. Nuk ka informacione shtesë rreth aksidentit.…

22/02/2026 17:38

Një kosovar ka humbur jetën tragjikisht në një aksident komunikacioni.

Lajmin e ka bërë të ditur aktori i njohur, Naser Rafuna, i cili të ndjerin e kishte djalë të tezës.

Sipas Rafunës, i ndjeri ka jetuar në Zvicër dhe ka lënë pas vetes gruan dhe dy fëmijët e vegjël.

Nuk ka informacione shtesë rreth aksidentit.

Njoftimi i plotë i Rafunës:

