Humb jetën një mërgimtar nga Zvicra në një aksident trafiku, aktori i njohur jep lajmin
Një kosovar ka humbur jetën tragjikisht në një aksident komunikacioni. Lajmin e ka bërë të ditur aktori i njohur, Naser Rafuna, i cili të ndjerin e kishte djalë të tezës. Sipas Rafunës, i ndjeri ka jetuar në Zvicër dhe ka lënë pas vetes gruan dhe dy fëmijët e vegjël. Nuk ka informacione shtesë rreth aksidentit.…
Lajme
Një kosovar ka humbur jetën tragjikisht në një aksident komunikacioni.
Lajmin e ka bërë të ditur aktori i njohur, Naser Rafuna, i cili të ndjerin e kishte djalë të tezës.
Sipas Rafunës, i ndjeri ka jetuar në Zvicër dhe ka lënë pas vetes gruan dhe dy fëmijët e vegjël.
Nuk ka informacione shtesë rreth aksidentit.
Njoftimi i plotë i Rafunës: