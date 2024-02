Hovenier rreth dinarit: Ka pasur biseda të shumta, duke përfshirë telefonatat e Kurtit me O’Brien

Pas vendimit të BQK-së, ka pasur reagime të shumta, sidomos prej zyrtarëve ndërkombëtarë, ku kërkesa kryesore ishte të shtyhej ky vendim, duke lënë hapësirë kohore të mjaftueshme për të gjetur zgjidhje.

Ambasadori amerikan Jeff Hovenier, ka treguar se rreth kësaj çështjeje me Kurtin ka biseduar edhe Ndihmës Sekretari për Evropë dhe Euroazi, Jim O’Brien, konfirmim për të cilën nuk ka pasur ndonjë njoftim as nga Kryeministria, e as nga O’Brien shkruan lajmi.net.

“Javën e kaluar, unë kam folur publikisht shumë herë në lidhje me Rregulloren e ndryshuar të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) për operacionet me para të gatshme. Kemi pasur edhe biseda të shumta me Qeverinë e Kosovës në të gjitha nivelet – duke përfshirë telefonatat mes Ndihmës Sekretarit për Evropë dhe Euroazi, Jim O’Brien dhe kryeministrit Kurti. Kërkesa jonë mbetet që Kosova të shtyjë zbatimin e Rregulloreve të BQK-së derisa të vendosen procedura të kënaqshme në përputhje me standardet evropiane dhe derisa të ketë një mënyrë të qartë që njerëzit të marrin beneficionet dhe pagesat e tyre, dhe derisa popullata të jetë e informuar mjaftueshëm për mënyrën e shpërndarjes. përfitimet e tyre do të vazhdojnë”, ka thënë Hovenier për Radio “KiM”.

Sipas Hovenier, SHBA-ja e ka parasysh të drejtën e BQK-së për të marrë këtë vendim, por duke marrë parasysh se është çështje e ndjeshme duhet pasur kujdes të madh.

“Prandaj, ne duam të shohim Qeverinë dhe Bankën Qendrore të ushtrojnë ndjeshmëri dhe kujdes të madh në mënyrën se si e bëjnë këtë, duke marrë parasysh ndikimin që ky ndryshim do të ketë tek disa nga qytetarët më të cenueshëm të Kosovës”, ka shtuar Hovenier. /Lajmi.net/