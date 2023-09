Historike: Shqipëria merr presidencën e Këshillit të Sigurimit në OKB, Osmani uron Begajn dhe Ramën

Osmani ka shkruar në X, se në këtë kohë vendimtare për paqen dhe sigurinë, është e rëndësishme që Kosova dhe Shqipëria të vazhdojnë të qëndrojnë të bashkuar në promovimin e vlerave tona të përbashkëta demokratike globalisht.

Best of luck to President @BajramBegajAL, PM @ediramaal & @AlMissionUN as Albania takes over the #UNSC presidency.

At this crucial time for peace & security, it is important that we continue to stand united in promoting our shared democratic values globally. 🇽🇰🇦🇱

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) September 1, 2023