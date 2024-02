“Heshtja për sulmin terrorist të Banjskës mbetet ende e shurdhër”, reagon deputetja britanike pas deklaratës së Hovenier

Ai ka thënë se Qeveria amerikane është shumë e shqetësuar për largimin e dinarit dhe mbylljen e komunave paralele në Dragash, Pejë, Istog dhe Klinë, teksa tha se këto veprime po i rrisin në mënyrë të panevojshme tensionet etnike dhe si pasojë po i kufizojnë mundësitë që ShBA-të të shërbejnë si avokues për Kosovën në arenën ndërkombëtare.

Deputetja e britanike, Alicia Kearns ka reaguar pas kësaj deklarate të Hovenierit.

Në një reagim në “X”, Kearns ka pyetur ambasadorin Hovenier se ku qëndron bilanci këtu.

“Ku është bilanci? A kemi parë një deklaratë të tillë nga SHBA-të pas rrëmbimit të paligjshëm të tre policëve nga Serbia? Jo. Heshtja për sulmin terrorist të Banjskë mbetet ende e shurdhër”, ka shkruar Kearns.

Ndryshe ndaj veprimeve të fundit të Qeverisë së Kosovës, ka reaguar edhe Bashkimi Evropian, ku kanë kërkuar që të shmangen veprimet e njëanshme që mund të shkaktojnë tensione.

Postimi i plotë:

Where is the balance?

Did we see a statement like this from the US following Serbia’s illegal kidnapping of 3 police officers? No.

The silence on the Banjska terror attack remains deafening. https://t.co/H8sFoThsT0

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) February 4, 2024