Thierry Henry kërkon të marrë drejtimin e kombëtares belge.

Gazeta belge ‘HLN’ raporton se Thierry Henry dëshiron të jetë trajner i Belgjikës, transmeton lajmi.net.

Vetë ish-lojtari tashmë informalisht ka njoftuar sindikatat se është i hapur për këtë pozicion.

Që nga viti 2021, francezi ishte i dyti në pankinë së bashku me Roberto Martínez. Largimi i spanjollit e lë të pozicionuar shumë mirë.

Një nga lojtarët e asaj skuadre, Lukaku, tashmë e ka bërë të qartë se do të dëshironte që Henry të ishte trajneri i radhës:

“Për mua ai është trajneri ideal i skuadrës”.

Data maksimale për paraqitjen e kandidaturës do të jetë e marta e ardhshme, 10 janar dhe pasi të mbyllet, federata belge do të duhet të vendosë mes aplikantëve se kush do të jetë personi ideal për të drejtuar Belgjikën./Lajmi.net/