Haziri: Presidentja Osmani dhe Kryeministri Kurti po merren me beteja të vogla politike Zyrtari i lartë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka thënë Presidentja Osmani dhe Kryeministri Kurti po merren me beteja të vogla politike. Ai në një postim në “Facebook” tha se “në vend se të bëhemi anëtar të Këshillit të Evropës”, Osmani dhe Kurti po merren me beteja të vogla politike. “Presidentja sot dhe…