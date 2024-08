Haziri e quan “të degraduar” qeverinë: Mashtruat se nuk e vazhdoni dialogun, buzëqeshët në takime me Vuçiqin

Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, Haziri është shprehur se kjo qeveri ka ardhur në pushtet me metoda të dhunshme, për rë degraduar çdo pore të jetës.

“Sot në institucionet e Republikës valon akoma ‘flamuri lara-lara’, e harruan bashkimin kombëtar, madje i degraduan raportet me Shqipërinë deri në atë shkallë sa të mos ketë as komunikim ndërnjerëzor, përderisa, si asnjëherë më parë, i përçanë shqiptarët e Kosovës Lindore dhe ata të Maqedonisë së Veriut” shkroi mes të tjerash Haziri.

Ai shtoi se kryeministri Kurti ka bërë mashtrimin më të madh duke thënë se nuk e vazhdon dialogun me Serbinë, për t’u buzëqeshur me Vuçiqi në takime.

Postimi i plotë:

Erdhën në pushtet me metoda të dhunshme, me linçime të kundërshtarëve politikë, me kauza të rrejshme, me populizëm par excellance dhe e polarizuan skenën politike deri në atë shkallë sa e sollën Kosovën afër vëllavrasjes.