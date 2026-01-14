Haxhiu: Vetëvendosja duhet të shkojë në opozitë
Ish-deputeti i PDK-së Bekim Haxhiu, ka folur rreth zhvillimeve më të fundit politike në vend. Ai u pyet se a mund të ketë një koalicion mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës? Haxhiu tha se beson se nuk do të ketë një koalicion të tillë, as tash as në të ardhmen e afërt. “Sepse…
Ish-deputeti i PDK-së Bekim Haxhiu, ka folur rreth zhvillimeve më të fundit politike në vend.
Ai u pyet se a mund të ketë një koalicion mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës?
Haxhiu tha se beson se nuk do të ketë një koalicion të tillë, as tash as në të ardhmen e afërt.
“Sepse Vetëvendosja pas kësaj keqqeverisje duhet të shkojë në opozitë. Zgjedhjet e 28 dhjetorit janë të manipuluara, janë të blera. Nuk janë fer “, deklaroi Haxhiu në Klan Kosova.
Ai theksoi se Vetëvendosja i ka përdorur në fushatë resurset shtetërore në kundërshtim me ligjin duke blerë vota.