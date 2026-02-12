Haxhiu: Pas miratimit në seancë plenare, Kuvendi do t’i ketë gjithsej 16 komisione parlamentare
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, ka shkruar pas mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit.
Ajo ka thënë se pas njoftimit për formimin e grupeve parlamentare, kanë proceduar me themelimin e komisioneve parlamentare, duke i hapur rrugë funksionalizimit të plotë të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
“Me miratimin në seancën plenare, Kuvendi i Republikës së Kosovës do t’i ketë gjithsej 16 komisione parlamentare, të cilat do të jenë shtylla kryesore e punës legjislative dhe mbikëqyrëse. Me përgjegjësi të lartë institucionale, me bashkëpunim ndërmjet të gjitha grupeve parlamentare dhe me angazhim të përbashkët, nisim punën e Legjislaturës X, të vendosur për rezultate konkrete, gjithmonë në shërbim të qytetarëve dhe Republikës”, ka thënë Haxhiu. /Lajmi.net/
