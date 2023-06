Havertz fotografohet me fanellën e Arsenalit, pritet vetëm zyrtarizimi Sulmuesi i Kombëtares së Gjermanisë, Kai Havertz do të jetë lojtari më i ri i Arsenalit. Gazetari italian, Fabrizio Romano raporton se marrëveshja është arritur mes klubit dhe lojtarit, përcjellë lajmi.net. Havertz pritet të zyrtarizohet si lojtar “topçinj” brenda pak orëve dhe shifra që do të paguaj Arsenali për Chelsean është më shumë se 70…