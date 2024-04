Haradinaj në Gjakovë: Aleanca me partnerët e koalicionit është nevojë urgjente për Kosovën

Ai ka thënë se tash e disa vite, AAK po i jep Gjakovës qeverisjen e duhur me Ardian Gjinin.

“Për disa mandate me radhë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, qytetit të Gjakovës po i ofron qeverisjen shembullore. Kryetari Ardian Gjini me ekipin e tij i kanë dhënë shtytje të jashtëzakonshme përparimit dhe zhvillimit të këtij qyteti, pavarësisht sfidave dhe diskriminimit që i bëhet nga niveli qendror”, ka shkruar Haradinaj.

Haradinaj ka shtuar se Qeveria Kurti ka dështuar në disa tema madhore e që sipas tij Aleanca do ta ndihmoj Kosovën të dal nga kjo situatë.