Haradinaj kujton Agron Haradinajn: Jeta për të nuk ishte aspak e lehtë, por ai qëndroi gjithmonë i palëkundur

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka kujtuar bashkëluftëtarin e tij, Agron Haradinaj në përvjetorin e ndarjes nga jeta.

Haradinaj ka thënë se Agroni një jetë ia kushtoi lirisë së atdheut.

“Agroni një jetë të tërë ishte në shërbim të Atdheut, para lufte, në luftë e në paqe. Jeta për të nuk ishte aspak e e lehtë, por Agroni qëndroi gjithmonë i palëkundur. Qysh si i ri ai ndoqi rrugën e atdhedashurisë të cilën e kishte trashëguar nga babai, Smajl Haradinaj. Ishte një nga të burgosurit politik më të ri në moshë, kurse gjatë luftës çlirimtare një nga ushtarët e parë të UÇK-së”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj ka shtuar se jeta e vepra e Agronit do të kujtohen si sinomin i guximit dhe përkushtimit për liri.

“Sot, në përvjetorin e ndarjes nga jeta të Agronit, nderuam kujtimin për të dhe veprën që la ai pas. Vepra e tij jetësore në shërbim të Atdheut do të kujtohet e nderohet përherë si sinonim i guximit dhe përkushtimit për liri”, është shprehur Haradinaj.

I pari i AAK-së ka vizituar familjen Halilaj pas ndarjes nga jeta të bashkëluftëtarit Brahim Halilaj.

“Po ashtu sot, në Gllogjan i shpreha ngushëllime familjes Halilaj pas shkuarjes në përjetësi të bashkëluftëtarit Brahim Halilaj, njëherësh vëlla i dëshmorit Hasim Halilaj. Do ta kujtojmë gjithmonë me krenari si një njeri me vlera të larta njerëzore e i respektuar gjatë gjithë jetës”, ka thënë Haradinaj.

“Sot shënojmë gjithashtu shënojmë përvjetorin nga jeta edhe të bashkëluftëtarit nga Carrabregu, Beqë Mustafë Likaj.

I përjetshëm kujtimi për Beqën!”, ka përfunduar Haradinaj. /Lajmi.net/