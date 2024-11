Haradinaj i referohet Qeverisë Kurti si “e mjerë”: E futi Kosovën nën sanksione, nuk arriti të ruajë marrëdhëniet me partnerët strategjikë të Kosovës I pari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e ka quajtur Qeverinë e udhëhequr nga kryeministri Kurti, qeveri të mjerë. Kështu ai iu referua për shkak se sipas tij, Kurti nuk arriti të ruajë marrëdhëniet me aq mund të krijuara me partnerët strategjikë të Kosovës, por përkundrazi t’i rrezikojë ato. ‘’E mjerë është…