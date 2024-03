Hamza tha se qeveria nuk ka bërë investime kapitale, Kurti reagon

Kryeministri Kurti, në një postim në “Facebook” është krekosur me punën që Qeveria e tij është duke e bërë në projektet kapitale në vend.

Kurti tha se pas 15 viteve rruga Prishtinë-Mitrovicë është duke u ndërtuar me ritme të shpejta.

“Kanë filluar punimet me hov të merituar në rrugën Prishtinë-Mitrovicë. Puna në segmentin e parë të kësaj rrugë kishte nisur në vitin 2009, para 15 vjetëve. Nga një rrugë e cila ishte me dy korsi, po e kthejmë atë në rrugë nacionale me dy drejtime, me gjithsej katër korsi.”

Më tutje Kurti thotë se edhe rruga nacionale Prishtinë-Podujevë është gati të përfundojë dhe kostoja e këtij projekti ka kapur shifrën e 35 milionë eurove.

“Puna po vazhdon edhe në rrugën Prishtinë-Podujevë, e cila ka filluar të ndërtohet në vitin 2016, para 8 vjetëve. Atë po e zgjerojmë dhe po ia shtrojmë të shumëpriturat 15 kilometrat e mbetur në segmentin Prishtinë-Lluzhan, për çka kemi ndarë 35 milionë euro.”

Ndër të tjera ai foli edhe për autostradën Prishtinë-Gjilan, ku tregoi se 75 % e punimeve janë realizuar dhe pritet së shpejti të fillojë ndërtimi i autostradës deri te Dheu i Bardhë.

“Autostrada Prishtinë-Gjilan po shkon drejt përfundimit. Mbi 75% të punimeve deri në fshatin Bresalc janë finalizuar. Është ndarë buxheti për vazhdimin e saj deri te Dheu i Bardhë. Jemi të vetëdijshëm për vonesat, por edhe jemi të vendosur që puna të ecë e të përfundojë me cilësinë e duhur dhe sa më parë.”

Më tej Kurti tregon edhe për segmentin e rrugës Kijevë-Dollc që kapë vlerën prej 21 milionë eurove, pastaj për të vazhduar pastaj me segmentin nga Dollci e deri në Zahaq.

“Ndërkaq tash së fundmi janë nënshkruar kontratat për fillimin e ndërtimit të rrugës me katër korsi Prishtinë-Pejë, segmenti Kijevë-Dollc, me një gjatësi 12.8 km, në vlerë prej 21 milionë euro. E kemi ndarë buxhetin për të vazhduar pastaj me segmentin nga Dollci e deri në Zahaq.”

Pas kësaj Kurti ka folur edhe për rehabilitimin e hekurudhave dhe projektet tjera të rëndësisë së madhe.

“Përveç këtyre projekteve kemi trasuar udhën edhe për projekte të mëdha të Qeverisë sonë. Kemi nënshkruar marrëveshje me Maqedoninë e Veriut për rrugën Prizren-Tetovë, që do të kalojë mes për mes malit të Vërtopit. Kemi paraparë 200 milionë euro investime për rehabilitimin e Linjës Hekurudhore 10, që do të mundësojë operimin e trenave me shpejtësi deri në 100km/orë në shumicën e seksioneve të linjës. Po punohet për rehabilitimin e linjave hekurudhore Fushë Kosovë-Klinë-Pejë me gjatësi 81 km, dhe linjës Klinë-Prizren, me gjatësi prej 58 km. Kemi arritur në fazën e përgatitjes së projektit ideor për ndërtimin e linjës hekurudhore Prishtinë-Durrës, që na lidhë edhe më shumë me Republikën e Shqipërisë dhe që i forcon edhe më tej ekonomitë tona. Po ndërtojmë rrugë që ndërlidhin fshatra të Kosovës me Shqipërinë për më shumë shkëmbime e më shumë turizëm malor. Nga ana jonë si palë kemi bërë krejt çka duhet për rrugët që lidhin Pejën me Rozhajën, dhe Deçanin me Plavë, për të cilat kemi marrëveshje bashkëpunimi me Malin e Zi.”

Ndryshe, për arsyetimet e ekzekutivit për mospërfundimin e rrugëve me problemet me shpronësime, Hamza mori shembull Rrrugën e Kombit dhe Autostradën “Arbën Xhaferi”.

“Nuk ka investime kapitale. Me cilin projekt do me u identifiku Qeveria aktuale. Cilat janë ata. Nuk i ka përfunduar as ato që i ka gjetur të fillume, si psh rruga për Podujevë, rruga për Mitrovicë, rruga për Pejë, rruga për Gjilan, rruga për Gjakovë… Po e marrim shembull Rruga e Kombit, as s’ka ekzistu projekti, as s’kanë ekzistu paret e as pronësimet, u ba. Autostrada “Arbën Xhaferi”, as s’kanë ekzistuar projekti teknik, as shpronësimi, as paratë, por u bë. Mijëra kilometra rrugë”, ka deklaruar Hamza. /Lajmi.net/