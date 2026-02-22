Hamza takon Kurtin për të diskutuar për zgjedhjen e Presidentit: Nuk mbështesim kandidatura që nuk përfaqësojnë unitetin qytetar

22/02/2026 19:08

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza ka shkruar në lidhje me zgjedhjen e Presidentit, proces që duhet të përfundohet deri më 5 mars.

Ai ka thënë se zgjedhje e Presidentit nuk është çështje vetëm e një partie, por e të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur të popullit, shkruan lajmi.net.

I pari i partisë më të madhe opozitare, Hamza ka njoftuar se i është përgjigjur pozitivisht ftesës së marrë nga kryeministri Albin Kurti, për të diskutuar për zhvillimet politike dhe procesin e zgjedhjes së Presidentit të ri të vendit.

“Si subjekt politik opozitar, nuk kemi qenë dhe nuk jemi pengesë e proceseve shtetërore, por as nuk mbështesim kandidatura që nuk përfaqësojnë unitetin qytetar, sipas frymës kushtetuese. Uroj që të ketë reflektim nga ata që e kanë përgjegjësinë kushtetuese për të propozuar kandidatura me mbështetje të gjerë, duke shmangur kalkulimet afatshkurtra partiake. Stabiliteti institucional është jetik dhe duhet të trajtohet si i tillë”, ka shkruar Hamza.

Ai ka thënë se për ta interesi shtetëror është mbi çdo kalkulim politik dhe këtë standard ka thënë se e mbrojnë me vendosmëri.

Deri më tani, nga Qeveria nuk kanë treguar se kur do të mbahen takimet e Kurtit me liderët e opozitës, ndërsa nga LDK dhe AAK nuk kanë treguar nëse kanë marrë ftesë. /Lajmi.net/

