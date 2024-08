Gjuajtja me kallash, dalin detaje të reja, numri i të plagosurve shkon në 6 persona

Pak më herët lajmi.net, raportoi se ka pasur të shtëna me armë zjarri në Topliqan të Suharekës.

Detajet e reja tregojnë për 6 të plagosur, dhe jo për katër

Deri tani nuk ka të arrestuar.

“Nga hetimet e para mësohet se në vendin e ngjarjes në parkingun e një lokalit hotelier janë gjetë dhjetë (10) gëzhoja që dyshohet të jenë shkrepur nga arma automatike AK-47. Si pasojë e gjuejtjes me armë zjarri një person dyshohet se është goditur në këmbë, i cili është dërguar me urgjencë në qendrën emergjente në Prizeren, edhe gjashtë persona tjerë dyshohet të jenë lënduar Sipas raportit të mjekut personat e sjellur kanë lëndime të lehta trupore. Me urdhër të Prokurorit të Shtetit është bër bastisja e shtëpis dhe lokaleve përcjellëse të njërit nga të dyshimtit ku i njejti nuk është hasur në shtëpi dhe i njejti është në kërkim policor, gjatë bastisjes nuk është gjet diçka e dyshimt”, thuhet në njoftim.

Policia po vazhdon hetimet për zbardhjen e rrethanave se si ka ardhur deri te ky rast dhe për arrestimin e të dyshuarve.