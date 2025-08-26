Gruda i PDK-së: Gjashtë muaj bllokadë për ta zgjedhur në fund Dimal Bashën, kjo është fytyra e VV-së

Përparim Gruda i Partisë Demokratike të Kosovës tha se Vetëvendosja për gjashtë muaj bëri bllokadë në Kuvendin e Kosovës që në fund ta zgjedhë Dimal Bashën kryetar të kuvendit. Kjo, tha Gruda, "është fytyra e vërtetë e Lëvizjes Vetëvendosje".

26/08/2025 12:45

Përparim Gruda i Partisë Demokratike të Kosovës tha se Vetëvendosja për gjashtë muaj bëri bllokadë në Kuvendin e Kosovës që në fund ta zgjedhë Dimal Bashën kryetar të kuvendit.

Kjo, tha Gruda, “është fytyra e vërtetë e Lëvizjes Vetëvendosje”.

“Gjashtë muaj bllokadë vetëm për ta bërë Dimal Bashën Kryetar të Kuvendit. Kjo është fytyra e vërtetë e Lëvizjes Vetëvendosje”, tha Gruda.

August 26, 2025

