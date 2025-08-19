Gruaja në Prishtinë dhunohet nga i dashuri pa dëshirën e saj

19/08/2025 09:13

Një grua ka njoftuar policinë në Prishtinë se pa dëshirën e saj është dhunuar nga i dashuri i saj me të cilin janë në një lidhje dashurie.

Sipas raportit policor, është njoftuar prokurori dhe ai ka urdhëruar që të bëhen ekzaminimet e nevojshme në lidhje me viktimën.

Rasti është duke u hetuar.

Njoftimi i plotë:

Prishtinë 12.08.2025 – 19:43. Viktima femër kosovare, ka raportuar se pa dëshirën e saj  është dhunuar nga i dashuri i saj me të cilin janë në lidhje dashurie. Është njoftuar prokurori dhe ai ka urdhëruar që të bëhen ekzaminimet e nevojshme në lidhje me viktimën. Rasti është duke u hetuar.

 

