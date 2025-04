Goditet rrjeti i shpërndarjes së narkotikëve në rajonin e Prishtinës – Arrestohen pesë persona e sekuestrohen narkotikë në vlerë prej 180 mijë eurove Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë – Sektori Qendror, në koordinim me Prokurorinë Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë, ka realizuar me sukses operacionin policor, i cili është zhvilluar në bazë të hetimeve të gjata dhe të mbështetura në masa të veçanta të hetimit. Operacioni u zhvillua…