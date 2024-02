Gjykata cakton masën e paraburgimit prej një muaji për të dyshuarit që kërcënuan pjesëtarët e KFOR-it

Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për të dyshuarit të cilët kanë kërcënuar me vdekje pjesëtarët e KFOR-it në fshatin Lubiçevë të Prizrenit.

Të pandehurit me inicialet A.K dhe I.H dyshohet të kenë kryer veprën penale Rrezikimi i Personelit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe i Personelit në marrëdhënie me to në bashkëkryerje.

“Gjyqtari i procedurës paraprake ka aprovuar si të bazuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve A.K dhe I.H dhe të njëjtëve iu është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, paraburgimi është caktuar në harmoni me nenin 184 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 e 1.2 pika 1.2.1,1.2.2 dhe 1.2.3 të KPP-së, për shkak të dyshimit të bazuar se të pandehurit kanë kryer veprën penale të lartcekur”, thuhet në komunikatën për media.