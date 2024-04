Gjobitet me 500 euro dhe 5 pikë negative, shoferi nuk respektoi masën mbrojtëse Policia e Kosovës ka njoftuar se ka ndaluar një person, pasi që ai nuk ka respektuar masën mbrojtëse “ndalim i drejtimit të mjetit me veprim motorik”. Me këtë rast, policia, ka identifikuar shoferin duke drejtuar mjetin nën masën mbrojtëse “ndalim i drejtimit të mjetit me veprim motorik”, i njëjti është gjobitur 500€, 5 pikë negative.…