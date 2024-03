Gjobitet me 300 euro kundërvajtësi për tejkalim shpejtësie Policia e Kosovës ka njoftuar se kanë ndëshkuar një kundërvajtës për tejkalim të shpejtësisë, në rrugën nacionale Mitrovicë-Prishtinë. Kjo, pasi ai po voziste me shpejtësi 132 km/h n zonën ku kufizimi i shpejtësisë është 80 km/h, shkruan lajmi.net. Si pasojë e kësaj, ai është gjobitur me 300 euro, tri pikë negative dhe i është ndaluar…