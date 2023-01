Gjendet i varur në litar një burrë në një mal të Prizrenit

Një burrë është gjendur sot i varur me litar në një mal në fshatin Zhur, të Prizrenit.

Rastin në polici e ka lajmëruar një dëshmitarë i cili tha se në këtë rast ka hasur rreth orës 10:30, përcjell lajmi.net.

Rastin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë në Prizren, Shaqir Bytyqi.

“Një dëshmitar sot rreth ores 12:00 ka raportuar në nënstacionin Zhur se në malin që njihet “Polevica’ mbi fshatin Zhur, në afersi te magjistrales Zhur-Dragash, ka hasur në një person të varur me litar për një lis. Rastit ju kane përgjigj patrullat policore te Stacionit Policor Prizren së bashku me hetuesit kujdestare dhe aty shihet personi, duket mashkull, trupi i dekompozuar. Dëshmitari e ka has rreth orës 10:30 dhe është vonuar për shkak të terrenit malor derisa ka arrit në nënstacionin Zhur”, tha Bytyqi./Lajmi.net/