Gërvalla për rastin në Ferizaj: Presidentja po sulmohet ende pa pasur një version fillestar të policisë rreth vrasjes në Ferizaj

Zëvendëskryeministrja Donika Gërvalla ka reaguar pas raportimeve se personi qe u vra dje në Ferizaj është familjar I Prindon Sadriut, bashkëshortit të presidentes Vjosa Osmani.

Sipas Gërvallës, kjo është një fushatë e drejtuar drejt presidentes, teksa shtoi se as policia nuk ka një version fillestar për rastin.

“Ende pa u fshirë mirë gjurmët në vendin e ngjarjes dhe pa dalë policia as me një version fillestar të vrasjes së djeshme, Buzhala dhe kategoria e tij, sikur të kishin qenë duke e pritur këtë tragjedi, raketat e sulmit i paskan drejtuar me nxitim kah Presidentja e Republikës së Kosovës”, është shprehur ajo.

Ndryshe, Gërvalla ka thënën se nuk është hera e parë e as e fundit që bëhet fushatë e tillë kundër institucioneve.

“Kjo nuk është as fushata e parë dhe fatkeqësisht as e fundit e pikërisht kësaj kategorie kundër institucioneve të Republikës. Do të shpenzohet dhe venitet ashtu si të tjerat para saj dhe tek qytetarët e Kosovës do të lërë neverinë për nivelin dhe metodat”, tha ajo.

Për raportimet e vrasjes së 89-vjeçarit mbrëmë në Bibaj të Ferizajt, ka reaguar vetë presidentja Vjosa Osmani.

Ajo ka thënë se për raportimet i ka njoftuar institucionet e sigurisë dhe është në përgatitje të të gjitha mjeteve ligjore.

Osmani shton se nuk ka njohur për rrethanat në të cilat ka ndodhur vrasja e as për ndonjë rast dhunimi.