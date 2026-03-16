Gërvalla kritikon dekretin e presidentes: Ishte vendim i nxituar
Lajme
Zëvendëskryeministrja e ministrja e Drejtësisë që është edhe bashkëkryetare e ‘Guxo’-s, parti në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, tha se është habitur nga dekreti i presidentes për shpërndarjen e legjislaturës së dhjetë të Kuvendit.
Ajo tha se vendimi i nxjerrë në 08:00 të mëngjesit i është dukur i nxituar.
“Presidentja është së pari juriste, së dyti me një eksperiencë të madhe në jetën politike, së treti presidentja është shumë e kujdesshme në vendimet që merren. Unë jam habitur. Mua më është dukur i nxituar ai veprim në 08:00 të mëngjesit. Unë jam e fundit që përmes mediave dua t’i jap këshilla presidentes se duhet ta kishte bërë apo çfarë duhet të kishte bërë. Kemi një situatë kushtetuese momentalisht, një kuvend që nuk mund të ushtrojë detyrat e tij, që janë mbledhur jo vetëm marrëveshje ndërkombëtare.
Për të kaluar në fushën time unë kam dorëzuar në qeveri ligjin për byronë për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme që e rrëzoi gjykata dy herë, ne përsëri e kemi përgatitur dhe e kemi proceduar në qeveri, tani ku është Kuvendi që ta miratojë më tej?”, tha ajo.
Gërvalla tutje tregoi se si erdhi deri te propozimi i Glauk Konjufcës për të parin e shtetit.
“Propozimi ynë erdhi veç në fund pasi paraprakisht ishim përpjekur të siguronim president konsensual, pasi që në fillim të procesit të gjetjes së një emri na është bërë e ditur se presidentja Osmani nuk e gëzon mbështetjen e parlamentit, pra nuk mund të sigurohen 80 apo 81 persona të pranishëm në sallë. Kemi filluar të bisedojmë edhe me PDK-në edhe me LDK-në me shpresën dhe me synimin që të gjejmë një president konsensual. Ideja fillestare ishte që, Murat Jashari, i cili është një person jo vetëm i dinjitetshëm, jo vetëm emër i një familje të madhe, por si profesor i së Drejtës Kushtetuese, edhe një person që i plotëson të gjitha kushtet për të qenë personifikimi i presidentit që qëndron mbi partitë”, tha ajo.
Por, kur kjo gjë, sipas saj nuk mundi të realizohej, dolën me emrin e Konjufcës.
“Nuk patëm sukses dhe prandaj u desh të dilnim me një emër nga radhët e koalicionit tonë. Jo me një emër dosido, jo me një emër që provokon, një emër që bashkon. Njeriu që është i dyti në Kosovë me numrin më të madh të votave qytetare të marra ndonjëherë në historinë e vendit. Ne, mendojmë që edhe kur nuk arritëm të merreshim vesh me opozitën për një president konsensual, prapë se prapë emri i Glauk Konjufcës është i tillë që do të mund të kishte ofruar mundësinë edhe për deputetët të opozitës që do të mund të qëndronin në sallë e të mos na ballafaqojnë me bllokada të mëtejme”, tha ajo./RTK