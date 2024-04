Zhdukja e provave të Astrit Deharit, Tomë Gashi i drejtohet me një kërkesë Prokurorisë

Avokati, Tomë Gashi i cili po merret me rastin e Astrit Deharit ka njoftuar se sot i ka dërguar edhe një kërkesë Prokurorit te Prokuroris Speciale z. Afrim Shefkiu.

Në kërkesën e publikuar, shihet të jetë shkruar se familja Dehari kanë të drejtë ta din mbi pretendimet në lidhje me zhdukjen dhe gjetjen e provave të Astrit Deharit.

“Ju rikujtojmë se kërkesa të tilla kemi dërguar disa herë dhe deri më tani nuk kemi pranuar përgjigje nga ju si Prokuror i rastit”, thuhet në kërkesën e avokatit Gashi.

Në mbishkrim të kësaj kërkese, Gashi thotë se Prokuroria po e përdor heshtjen për të arsyetuar neglizhencën totale të zbulimit të vrasësve.

“Edhe pse kan kaluar 1 vit e 4 muaj nga publikimi i zhdukjes se mostrave te Astrit Deharit. Edhe pse Prokurori ka pranuar shume kerkesa pe ta njoftuar familjen e Astritit per kete qeshtje. Edhe pse Prokurori e ka obligim ta beje kete. Prokurori vetem hesht , asnjeher nuk pergjigjet..! Prokuroria po e perdor heshtjen per te arsyetuat neglizhencen totale te zbulimit te vrasesve te Astrit Deharit. Plaget e Astritit jan deshmi e vrasjes se tije qe nuk mund ti fsheh askush siq nuk ka munde ti fshehe edhe nje ish Kryeprokuror i cili deshti rastin e vrasjes se Astritit ta mbyll per 13 dite ne kundershtim me provat qe e vertetojn se Astrit eshte vrare”, ka shkruar Gashi.

Postimi i plotë: