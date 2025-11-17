Gashi i LDK-së: Po shkojmë drejt zgjedhjeve, janë mundësi për të rikthyer normalitetin institucional

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi ka thënë se vendi po shkon drejt zgjedhjeve, tani kur kanë mbetur vetëm edhe dy ditë kohë për të mandatuarin, Glauk Konjufcën që të ftoj seancën në Kuvend për formimin e Qeverisë. Ai ka thënë se shpreson se zgjedhjet janë zgjidhje për Kosovë, dhe një mundësi për ti dhënë fund…

Lajme

17/11/2025 14:58

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi ka thënë se vendi po shkon drejt zgjedhjeve, tani kur kanë mbetur vetëm edhe dy ditë kohë për të mandatuarin, Glauk Konjufcën që të ftoj seancën në Kuvend për formimin e Qeverisë.

Ai ka thënë se shpreson se zgjedhjet janë zgjidhje për Kosovë, dhe një mundësi për ti dhënë fund bllokadës e për ta nxjerrë nga paqartësia politike e për të rikthyer normalitetin institucional që i duhet.

“Vendit i duhet stabilitet, përgjegjësi dhe një qeverisje që punon për qytetarët. Zgjedhjet janë hapi i domosdoshëm për të hapur një kapitull të ri”, ka shkruar Gashi në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

Po shkojmë drejt zgjedhjeve me shpresë se ato do të jenë zgjidhja për Kosovën, një mundësi për t’i dhënë fund bllokadës, për ta nxjerrë vendin nga paqartësia politike dhe për t’i rikthyer normalitetin institucional që i duhet.
Vendit i duhet stabilitet, përgjegjësi dhe një qeverisje që punon për qytetarët.
Zgjedhjet janë hapi i domosdoshëm për të hapur një kapitull të ri.

Artikuj të ngjashëm

November 17, 2025

Clark: Ne bëmë gjithçka që të ndalonim aktet e dhunës, por...

November 17, 2025

Arrestohet pejani, rrahu bashkëshorten

Lajme të fundit

Clark: Ne bëmë gjithçka që të ndalonim aktet...

Arrestohet pejani, rrahu bashkëshorten

Demaku i PDK-së: Jemi unik kundër një qeverie nga Vetëvendosje

Dy ditë para përfundimit të afatit për formimin...