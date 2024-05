FSK publikon pamje të ushtrimit “Efes 24” që po zhvillohen në Turqi

Forca e Sigurisë së Kosovës, po vazhdon trajmet e saj të planifikuara për të validuar njësitet e saj. Faqja zyrtare e FSK-së, ka publikuar disa fotografi ku shihen ushtarët e Kosovës duke vazhduar trajnimin në ushtrimin fushor “Efes 24” në Turqi.

“Kontingjenti i FSK-së, po tregon përgatitje të lartë profesionale gjatë realizimit të ushtrimit ndërkombëtar “Efes 24” në Izmir të Republikës së Turqisë.

Ushtrimi përfshinë grupe misionesh, ku pjesëmarrësit veprojnë si pjesë e një Task Force të Përbashkët të Kombinuar (CJTF), dhe objektivi kryesor i ushtrimit është shkëmbimi i ekspertizës ushtarake, përmirësimi i ndërveprimit dhe mirëkuptimit midis vendeve partnere dhe agjencive që janë pjesë e ushtrimit.

Kontingjenti i FSK-së ka arritur të realizoi me sukses objektivat e trajnimit të cilat ishin të planifikuara për fazën e parë, për të vazhduar kështu me fazën e dytë ku parashihen operacione më të ndërlikuara me forcat ajrore dhe në bashkëveprim me forcat Komando Turke.”