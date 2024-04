FSK përfundon me sukses një trajnim me mortaja 81mm të udhëhequr nga instruktorë të kontingjentit turk Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka njoftuar se FSK, Regjimenti i Tretë i Këmbësorisë ka përfunduar me sukses një trajnim me mortaja 81mm, të udhëhequr nga instruktorë të kontingjentit turk. “Pjesëtarët e FSK-së në Regjimentin e Tretë të Këmbësorisë ( R3K) kanë përfunduar me sukses trajnimin me Mortaja 81mm, të udhëhequr nga instruktorët e kontingjentit…