FSK dhe Policia parakalojnë sot për nder të 25-vjetorit të çlirimit të Kosovës Për nder të 25-vjetorit të çlirimit të Kosovës, do të bëhet parakalimi i njësive të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe të Policisë së Kosovës. Parakalimi pritet të fillojë në orën 12:00 ku edhe do të ekspozohen sisteme të ndryshme të armatimit. “Nisja bëhet me fillim në ora 12:00, nga objekti i Qeverisë deri te…