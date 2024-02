Fotografoi pa autorizim, policia kap serbin në Jarinje: Elshani jep detaje

Veton Elshani, zëvendësdrejtor i Policisë në veri, ka folur për arrestimin e një qytetari serb (shtetas i Kosovës), në pikën kufitare në Jarinjë.

Ai ka bërë të ditur se personi në fjalë është arrestuar nën dyshimin se ka bërë fotografim të paautorizuar.

“E vërteta është që personi ka qenë nën dyshimin për fotografim të paautorizuar, ka qenë i vendosur në stoplistë dhe është ndaluar në hyrje në Jarinjë duke hyrë nga Serbia në drejtim të Kosovës, pasi që është ndaluar ai është sjellë në stacionin policor në jug të Mitrovicës për intervistim.

Aty është intervistuar, dhe para një ore ai është liruar”, ka thënë Elshani në një linjë direkte në emisionin “Five” në RTV Dukagjini.

Ai ka shtuar se i dyshuari kishte qenë i vendosur në stoplistë, për atë arsye edhe është arrestuar.

“Me siguri ai ka qenë i vendosur më herët në stoplistë, kështu që ka qenë i identifikuar më herët, mirëpo në momentin që ne kemi hasur në të e kemi ndaluar dhe e kemi sjellë në stacion policor për intervistim, që do të thotë se ky person ka qenë në interes për Policinë e Kosovës për me u intervistu në lidhje për fotografim të paautorizuar”, ka vijuar Elshani.

Të gjitha procedurat, sipas tij, janë kryer sipas ligjit dhe nuk ka pasur diçka tjetër për të theksuar në lidhje me këtë rast.

“Ne mund ta konfrimojmë që personi i arrestuar është shtetas kosovar i nacionalitetit serb, ndërsa nëse është pjesëtar i xhandarmërisë serbe apo jo, ne nuk mundemi me konfirmu edhe me ditë, për arsye se nuk është dhe nuk ka të bëjë me shtetin tonë”, ka përfunduar Elshani.