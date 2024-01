Forcohet Policia e Kosovës, pajiset me armë të gjata Policia e Kosovës nga sot është pajisur me armë të gjata. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Punëvë të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla. Sveçla e ka parë këtë si rritje të efikasitetit në luftimin e krimit, shkruan lajmi.net. “Nga sot të gjitha patrullat e Policisë së Kosovës do të pajisen me armë…