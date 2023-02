Flaka Loxha kurorëzohet me medaljen e argjendtë në Botërorin e xhudos në Sofje Nuk kanë të ndalur sukseset në arenën ndërkombëtare nga xhudistët kosovarë, ku tani i është siguruar një tjetër medalje Kosovës. Bëhet fjalë për xhudisten Flaka Loxha, që prekur finalen e Kupës së Botës në Sofje të Bullgarisë. Pas luftës së saj me bullgaren, Ivelina Ilieva, kosovarja pësoi humbje me Ippon në finale. Kështu duke fituar…