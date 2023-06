Fjalë më se banale ndaj njëri-tjetrit, eskalon debati mes Halil Matoshit e Agim Bahtirit “Mitrovica e Isa Boletinit nuk do të dorëzohet para askujt’’. Mjaftoi kjo fjali nga anëtari i Lëvizjes Vetëvendosje, Agim Bahtiri për të u trazuar debati në studion e emisionit ‘’Politiko’’. Përderisa Bahtiri po mbronte veprimet e Qeverisë në veri të vendit, përfshirë edhe mosdakordimin me aleatët për to, Matoshi iu drejtua duke i thënë se…