‘Fitues të këtyre zgjedhjeve’, Haziri: Shpresa e vetme për Kosovën mbetet LDK

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se do të jenë fitues të këtyre zgjedhjeve. Haziri thotë se ky vit ishte i humbur për shkak politikës së Lëvizjes Vetëvendosje. Tutje ai thekson se shpresa e vetme për Kosovën mbetet Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila sipas tij ndërton bashkëpunim dhe stabilitet. “Fitues te…

Lajme

22/11/2025 19:28

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se do të jenë fitues të këtyre zgjedhjeve.

Haziri thotë se ky vit ishte i humbur për shkak politikës së Lëvizjes Vetëvendosje.

Tutje ai thekson se shpresa e vetme për Kosovën mbetet Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila sipas tij ndërton bashkëpunim dhe stabilitet.

“Fitues te ketyre zgjedhjeve! Vit i humbur pershkak politikes se partise se pare/VV te nga zgjedhjet e 9 shkurtit.Shpresa e veteme per Kosoven mbetet LDK e cila nderton bashkpunim dhe stabilitet. Keto jane parakushte per zhvillim ekonomik e mireqenje sociale. Integrim europian e perafrim me NATO.Shpresa ne LDK te behet besim e mbeshtetje eshte opcioni i vetem”, përfundoi Haziri për GazetaBlic.

Artikuj të ngjashëm

November 22, 2025

“Këqyre shrafcigerin t‘mbys”, si sillet logopedi Iljasa Fazliu me fëmijët sipas...

Lajme të fundit

“Këqyre shrafcigerin t‘mbys”, si sillet logopedi Iljasa Fazliu...

Shpëtoi 85-vjeçarin italian nga mbytja, Meloni falenderon ‘heroin’...

Baraliu: Zgjedhjet e 28 dhjetorit me rrezik të...

Sallahu: Pasuria që s’përputhet me të ardhurat do të konfiskohet