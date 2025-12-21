Fillon sezona e reduktimeve, KOSTT paralajmëron se do të ketë në disa Komuna të Kosovës

KOSTT, ka njoftuar se Sistemi Elektro-Energjetik i Kosovës, po vazhdon të përballet me ngarkesë të rritur, veçanërisht gjatë orëve të pikut. Siç ka njoftuar KOSTT, konsumi i energjisë elektrike ditëve të fundit, ka tejkaluar edhe rekorde të mëparshme të ngarkesës së regjistruar në sistem. “Konsumi më i lartë vërehet kryesisht në intervalet kohore 09:00–12:00, 16:00–20:00…

Lajme

21/12/2025 19:45

KOSTT, ka njoftuar se Sistemi Elektro-Energjetik i Kosovës, po vazhdon të përballet me ngarkesë të rritur, veçanërisht gjatë orëve të pikut.

Siç ka njoftuar KOSTT, konsumi i energjisë elektrike ditëve të fundit, ka tejkaluar edhe rekorde të mëparshme të ngarkesës së regjistruar në sistem.

“Konsumi më i lartë vërehet kryesisht në intervalet kohore 09:00–12:00, 16:00–20:00 dhe 22:00–23:00 ndaj ftojmë të gjithë konsumatorët që kur të jetë e mundur, të zhvendosin përdorimin e pajisjeve me konsum të lartë të energjisë në orë jashtë pikut, veçanërisht pas mesnatës, kur konsumi është dukshëm më i ulët. Në vazhdim të thirrjes së mëhershme për kursim, KOSTT u bën apel qytetarëve, institucioneve publike dhe bizneseve që ta përdorin energjinë me kujdes dhe të kontribuojnë që furnizimi të mbetet sa më i qëndrueshëm për të gjithë. Kujdes i shtuar nevojitet sidomos në zonat: Rahovec, Malishevë, Prizren, Dragash, Gjilan dhe Lipjan”, ka thënë KOSTT.

Ata kanë njoftuar se ditëve në vijim, do të ketë reduktime apo kufizime të ngarkesës në:

NS Rahoveci (përfshi zonën e Malishevës): rreth 12 MW

NS Prizreni 1 (përfshi zonën e Dragashit): rreth 10 MW

“Me pak kujdes dhe kursim gjatë këtyre intervaleve, ndihmojmë që sistemi të funksionojë sigurt dhe pa mbingarkesa, veçanërisht në prag të festave të fundvitit. Ekipet e KOSTT janë në gatishmëri të plotë dhe në terren, për të reaguar me kohë dhe sa më shpejt ndaj çdo situate”, ka njoftuar KOSTT. /Lajmi.net/ 

Njoftimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

December 21, 2025

Njësia MSU e KFOR-it zhvillon ushtrime të Betejës së Afërt në Prishtinë

December 21, 2025

​Rutte: Putin, pengesa kryesore për paqen në Ukrainë

Lajme të fundit

Njësia MSU e KFOR-it zhvillon ushtrime të Betejës së Afërt në Prishtinë

Futbollisti i vitit në futbollin kosovar shpallet Arb Manaj i Dritës

​Rutte: Putin, pengesa kryesore për paqen në Ukrainë

KQZ: Në secilën komunë ka vetëm një Qendër të Votimit me kusht