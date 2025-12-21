Fillon sezona e reduktimeve, KOSTT paralajmëron se do të ketë në disa Komuna të Kosovës
KOSTT, ka njoftuar se Sistemi Elektro-Energjetik i Kosovës, po vazhdon të përballet me ngarkesë të rritur, veçanërisht gjatë orëve të pikut. Siç ka njoftuar KOSTT, konsumi i energjisë elektrike ditëve të fundit, ka tejkaluar edhe rekorde të mëparshme të ngarkesës së regjistruar në sistem. “Konsumi më i lartë vërehet kryesisht në intervalet kohore 09:00–12:00, 16:00–20:00…
KOSTT, ka njoftuar se Sistemi Elektro-Energjetik i Kosovës, po vazhdon të përballet me ngarkesë të rritur, veçanërisht gjatë orëve të pikut.
Siç ka njoftuar KOSTT, konsumi i energjisë elektrike ditëve të fundit, ka tejkaluar edhe rekorde të mëparshme të ngarkesës së regjistruar në sistem.
“Konsumi më i lartë vërehet kryesisht në intervalet kohore 09:00–12:00, 16:00–20:00 dhe 22:00–23:00 ndaj ftojmë të gjithë konsumatorët që kur të jetë e mundur, të zhvendosin përdorimin e pajisjeve me konsum të lartë të energjisë në orë jashtë pikut, veçanërisht pas mesnatës, kur konsumi është dukshëm më i ulët. Në vazhdim të thirrjes së mëhershme për kursim, KOSTT u bën apel qytetarëve, institucioneve publike dhe bizneseve që ta përdorin energjinë me kujdes dhe të kontribuojnë që furnizimi të mbetet sa më i qëndrueshëm për të gjithë. Kujdes i shtuar nevojitet sidomos në zonat: Rahovec, Malishevë, Prizren, Dragash, Gjilan dhe Lipjan”, ka thënë KOSTT.
Ata kanë njoftuar se ditëve në vijim, do të ketë reduktime apo kufizime të ngarkesës në:
NS Rahoveci (përfshi zonën e Malishevës): rreth 12 MW
NS Prizreni 1 (përfshi zonën e Dragashit): rreth 10 MW
“Me pak kujdes dhe kursim gjatë këtyre intervaleve, ndihmojmë që sistemi të funksionojë sigurt dhe pa mbingarkesa, veçanërisht në prag të festave të fundvitit. Ekipet e KOSTT janë në gatishmëri të plotë dhe në terren, për të reaguar me kohë dhe sa më shpejt ndaj çdo situate”, ka njoftuar KOSTT. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: