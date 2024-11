Filloi IPKO UNI Tournament Edicioni Dimëror – Turneu më i madh rajonal për UNI e-sports

IPKO organizon edicionin dimëror të IPKO UNI Tournament 2024, duke bashkuar studentët në turneun më të madh të tyre në lojëra elektronike, duke krijuar një organizim unik për shfaqjen e talentit dhe sfidën për titullin e kampionit.

Studentët e pasionuar nga të gjitha universitetet, përfshirë Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, do të garojnë për afër një muaj në një maratonë sfidash që testojnë aftësitë e tyre në lojërat më të popullarizuara në e-sports.

Ky turne është kthyer në një ngjarje madhështore, ku në këtë edicion do të ketë një prizepool prej 6,500 euro. Studentët kanë mundësinë të formojnë ekipe nga universitetet publike dhe private, duke e bërë garën gjithëpërfshirëse dhe emocionuese.

Ky turne tashmë tradicional, për shkak të interesimit të madh, këtë vit u organizua dy herë, në Edicionin Veror dhe Dimëror. Edicioni veror i këtij viti tërhoqi një interesim të jashtëzakonshëm me 40 ekipe dhe 223 lojtarë, duke e krijuar një përvojë të paharrueshme për të gjithë pjesëmarrësit.

Në Edicionin Dimëror regjistrimet në lojën Rocket League tashmë kanë përfunduar, ndërsa regjistrimet për lojërat Counter-Strike 2, Valorant, dhe EAFC25 janë ende të hapura dhe studentët mund të regjistrohen dhe të marrin pjesë në kualifikimet online për këto lojëra.

E veçanta e këtij edicioni është se finalet madhështore të të gjitha lojërave do të mbahen në CineStar, Prishtina Mall, më 14 dhjetor, në një ambient modern dhe të pajisur me teknologjinë më të fundit. Përveç ndeshjeve, vizitorët do të kenë mundësinë të shijojnë aktivitete të tjera si zona lojërash dhe hapësira për fansat.

Turneu ka arritur rezultate mbresëlënëse, duke grumbulluar në edicionin veror afër 3 milion përshtypje në rrjetet sociale dhe 37 orë transmetimi në Twitch, një rritje e madhe krahasuar me edicionet e kaluara.

Transmetimi live i ndeshjeve do të jetë në kanalin e IPKO UNI Tournament në Twitch, ndërsa momentet më interesante dhe njoftimet kryesore do të publikohen në TikTok, Instagram dhe Facebook në faqen zyrtare të IPKO Games.

IPKO UNI Tournament është më shumë se një garë – është një mundësi për studentët që të shfaqin talentin e tyre, të krijojnë miqësi të reja dhe të bëhen pjesë e një komuniteti të pasionuar pas garave të e-sportit.

Ky turne ka një ndikim të madh në industrinë e e-sportit në Kosovë, duke mbështetur talentët dhe entuziastët e lojërave elektronike.