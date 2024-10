Festa e ditëlindjes së Kusari-Lilës, Haliti: Kurti e ka autorizu atë me fol me Radojçiqin, i ka taku me ja dhuru tortën e lulet Deputeti i PDK-së, Xhavit Haliti ka komentuar festën e ditëlindjes së Mimoza Kusarit-Lilës brenda VV-së. ”Ky e ka autorizu me fol me Radojçiqin i ka taku torta prej kryeministrit”, tha Haliti në RTV21. Tutje Haliti ka shtuar se ”Kurti ia uroj ditëlindjen me torte e lule për hatër të opozitës për shkak se ka fol…