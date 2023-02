Fero largohet nga Kosova pas telasheve të njëpasnjëshme me drejtësinë Reperi Feronit Shabani, “Fero” ka vendosur të largohet për pak kohë nga Kosova. Ky vendim i tij vije pas telasheve të njëpasnjëshme me drejtësinë për vepra të ndryshme penale, për të cilat së fundmi ai kishte qëndruar edhe në paraburgim, shkruan lajmi.net. Fero, siç ka bërë të ditur me anë të një “Instastory”, do të…