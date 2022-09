Federata e Futbollit e Zvicrës për lajmi.net: S’ia kemi ndaluar asnjë lojtari mënyrën e festimit

Federata e Futbollit e Zvicres i ka përgënjeshtruar zërat se iu është ndaluar festimi me “shqiponjë” lojtarëve me origjinë kosovare.

Përmes një përgjigje për lajmi.net, shtëpia më e madhe e futbollit atje tha se nuk është marrë asnjë vendim i tillë.

Gjithsesi, brenda e-mailit, sqarohet se janë disa kontekste kur lojtarët do të këshillohen për ta pezulluar ndonjë veprim i cili, sipas tyre, mund të jetë i ndjeshëm në situata të caktuara.

Ndonëse nuk sqarohen në detaje, Federata ua lë duart e lira lojtarëve, veçse këta të fundit duhet t’i kenë parasysh disa raste të veçanta.

“Ne kurrë s’kemi imponuar ndonjë ndalim festimi për lojtarët tanë. Ajo që ne bëjmë gjithmonë është analiza dhe përgatitja para secilës ndeshje që ka ndjeshmëri.

Ne do të bëjmë të njëjtën analizë (në raport me festimet që mund të bëhen) edhe para ndeshjeve në Katar”, thuhet saktësisht në përgjigjen e Federatës së Zvicres për lajmi.net.

Anipse jo taksativisht, togfjalëshi “ndeshje që ka ndjeshmëri” duket se iu referohet nëntekstualisht përballjes potenciale me Serbinë, të cilët, falë kontekstit politik, shpikin arsye për t’u prekur ndaj cilitdo gjest që s’u referohet atyre.

Mbamendja sportive na mban të freskët rastin kur dyshja Xherdan Shaqiri dhe Granit Xhaka paguan plot 10 mijë dollarë pikërisht për një gëzim spontan që ndodhi në ndeshjen ndaj fqinjve veriorë të Kosovës, më 2018.

Përkitazi me këtë situatë, që s’është fort e largët, u ndërtua edhe narrativa se diçka e tillë më nuk do të lejohet dhe vetë Federata do të veprojë me dorë të hekurt, pretendime të cilat u hodhën poshtë shumë shpejt.

Në anën tjetër, as në manualin e referimit, të shpërndarë nga vetë FIFA, nuk përmendet fjalëpërfjalshëm se një lojtar mund të ndëshkohet për promovimin e simboleve kombëtare të vendit të origjinës, gjatë festimit të golit.

Në vija të trasha, pos kur bën gjeste provokuese për tifozët (e që s’specifikohet qartë se ku duhet të bëjnë kujdes lojtarët), futbollistët mund të ndëshkohen edhe kur:

Shkelin mbi ndonjë perimetër rrethues të fushës gjatë festimit të golit

Heqin fanellën teksa feston shënimin e golit

E mbulojnë fytyrën me ndonjë maskë ose diçka të ngjashme gjatë festimit

Përderisa nuk definohet qartë se deri ku është kufiri i shkeljes se një sjellje normative në fushë gjatë festimit, ose, thënë më mirë, cili është kufiri ndarës i provokimit dhe mosprovokimit të tifozëve, të paktën formalisht, Xhaka dhe Shaqiri me shokë i kanë “duart e lira” për ta promovuar “dykrenaren”.

Fundja, festim të ngjashëm kanë bërë edhe Jordan Henderson, Sergio Ramos e Trent Alexander Arnold e që s’kanë marrë ndëshkime. /Lajmi.net/